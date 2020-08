Serie zum Bayern-Triple: Team-Managerin Kathleen Krüger regelt alles – vom Hotel bis zur WhatsApp-Gruppe

Normalerweise hat sie ihre Jungs im Griff, kann sich locker durchsetzen in der Männerwelt des Bayern-Kaders. Doch an diesem Abend, in dieser Nacht war alles anders. In den Stunden des Champions-League-Triumphes brauchte Kathleen Krüger ein Megafon für die feiernde Meute des Triple-Siegers. Wenn die Teammanagerin in Lissabon etwas Organisatorisches loswerden musste, schaltete sie kurzerhand die laute Sirene des Megafons an – und schon lauschten Manuel Neuer & Co. Aber auch sonst hört alles auf ihr Kommando.