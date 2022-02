Serie gerissen: Dresden Titans verlieren in Gießen

Dresden. Die Dresden Titans haben am Sonntagabend ihr Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft der Gießen 46ers mit 84:92 (22:23, 24:23, 18:19, 20:27) verloren. Dadurch riss auch die Serie der Sachsen von zuvor sieben Siegen in Folge. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie wurde das Team von Trainer Fabian Strauß seiner klaren Favoritenrolle nicht gerecht.

