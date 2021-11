Serie gerissen: Dresdner Eislöwen verlieren knapp beim EHC Freiburg

Freiburg/Dresden. Nach vier Siegen in Folge ist die Erfolgsserie der Dresdner Eislöwen in der DEL 2 gerissen. Nachdem sich die Elbestädter noch am Freitag im Top-Spiel gegen Favorit Frankfurt mit 4:2 behauptet hatten, mussten sie sich am Sonntag bei den Wölfen Freiburg knapp mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) geschlagen geben. Schon das Heimspiel hatten die Blau-Weißen gegen das Team des Ex-Dresdners Robert Hoffmann mit einem Tor Unterschied (3:4) verloren.