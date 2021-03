Serie gerissen: L.E. Volleys verlieren gegen Hammelburg

Leipzig. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Julius Karoos beim Stand von 21:21 im dritten Satz kein Nasenbluten bekommen hätte. Die L.E. Volleys waren am späten Sonnabend gerade gut in der Partie und hatten nach Anlaufproblemen gegen TV/DJK Hammelburg den zweiten Durchgang in beeindruckender Manier mit 25:15 für sich entschieden. Doch nachdem der Leipziger Libero wegen des Blutens vom Feld musste, entstand ein kurzes Chaos, das die Gäste zum Satzgewinn nutzten. Im vierten Abschnitt ging dann nichts mehr bei den Volleys, sodass es am Ende 1:3 (18:25, 25:15, 22:25, 14:25) hieß. Die schöne Serie der Blau-Weißen mit vier Erfolgen am Stück ist damit pünktlich vor dem Derby in Delitzsch am nächsten Sonntag dahin. Anzeige

"Das war ein saublödes Ende im dritten Satz, da hatte ich uns schon auf der Siegerstraße gesehen", meinte hinterher auch Volleys-Coach Christoph Rascher. Dabei hatten seine Jungs den schwierigen ersten Durchgang gut abgeschüttelt und im zweiten Abschnitt eine der besten Leistungen in dieser Saison gezeigt. Rascher war sich denn auch einigermaßen sicher, dass seine Schützlinge ohne das Karoos'sche Nasenbluten den dritten Satz und schließlich die Partie gewonnen hätten.

Diese trafen allerdings auch auf ein Team, das sich in noch besserer Form als sie selbst befindet. Die Hammelburger hatten vor dem Duell in der Sporthalle Brüderstraße sogar die letzten fünf Partien in Folge gewonnen und dabei nur insgesamt drei Sätze abgegeben. "Die stehen zurecht da oben", betonte Volleys-Mittelblocker Jerome Ptock, der zum besten Leipziger Spieler gewählt wurde. Mit seiner eigenen Leistung war der 25-Jährige dabei gar nicht so richtig zufrieden: "Vor allem im letzten Satz, als wir zurücklagen, war ich sehr unkonzentriert und habe einige Fehler gemacht." Auch für Ptock war das Nasenbluten der Knackpunkt, da er danach als Mittelblocker auf die Annahme musste.

Erste Derby ohne Zuschauer

Doppelt blöd, dass die Volleys-Serie vor einem wirklich wichtigen Wochenende gerissen ist. Denn kommende Woche steht ein Doppelspieltag mit theoretisch sogar zwei Derbys an. Allerdings dürfte das für Sonnabend angesetzte Match beim VC Dresden noch verlegt werden, da die Landeshauptstädter an diesem Sonnabend einen positiven Corona-Test meldeten und sich in Quarantäne begaben. Daher wurde bereits ihr Spiel gegen Schwaig an diesem Wochenende verschoben.