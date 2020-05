Serie gerissen: RB Leipzigs Gulacsi kassiert erstmals seit Februar zwei Gegentore

RB Leipzig kam in einer umkämpften Partie gegen Hertha BSC nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und konnte damit die Patzer der direkten Konkurrenz um einen Champions-League-Platz nicht nutzen. ©

Aber auch die Besten kennen diese undankbaren Fußballspiele: so gut wie beschäftigungslos, bei den Treffern ohne Chance. Nur vier Berliner Schüsse flogen direkt auf das Leipziger Tor, zwei davon konnte er abwehren, zwei schlugen ein.

Erstes Gegentor „wie eine Schülermannschaft“

RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:2 gegen Hertha BSC

Nach Elfmeter: RB Leipzig gibt Sieg gegen Hertha BSC in Unterzahl aus der Hand

Beim 2:2-Ausgleich schickte Krzysztof Piatek dem RB-Hüter vom Elfmeterpunkt in die falsche Ecke (82.). „Wir haben heute einfach kein gutes Spiel gemacht. Wir waren nicht so gefährlich wie normalerweise“, sagte der 30-Jährige „Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein.“

Nagelsmann machte die fehlende Frische nach dem Mainz-Gastpiel am Sonntag zum Teil für den blutleeren Auftritt seiner Elf verantwortlich. Berlin hatte schon am Freitag auf dem Feld gestanden und damit zwei Tage mehr Zeit zum Regenerieren als die RBL-Kicker. Dennoch wollte der 32-Jährige das nicht als Ausrede für die individuellen Fehler gelten lassen. Dass man ein bisschen müde sei, „ist noch lange kein Indiz dafür, dass man einen Standard so verteidigt“, sagt er zum ersten Tor der Gäste-Elf.