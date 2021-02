Service zur Corona-Impfung: 1. FC Heidenheim bietet kostenlosen Shuttle-Service an

Mit den Transportmitteln, die sonst der Jugendabteilung zur Verfügung stehen, sollen die zu impfenden Menschen aus der Region zum Impfzentrum in der Stadt transportiert werden. In den großräumigen Bussen seien die "grundlegenden Anforderungen für ein sicheres Hygienekonzept problemlos einhaltbar", heißt es in einer Mitteilung des Vereins auf der eigenen Homepage. Da der Spielbetrieb der Nachwuchsteams seit längerem größtenteils ruht, sind viele Busse aktuell ungenutzt. Die Aktion soll am 8. März beginnen.