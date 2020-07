Setién bleibt nach Krisensitzung vorerst Barcelona-Trainer: "Können die Champions League gewinnen"

Ungeachtet der Krise beim entthronten spanischen Meister FC Barcelona wird der umstrittene Trainer Quique Setién das Team von Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen nach Medienberichten auch in der Champions League coachen. Nach einer Krisensitzung am Freitag mit Klubpräsident Josep Bartomeu sei Setién allem Anschein nach zunächst bis zum Saisonende im Amt bestätigt worden, berichtete am Samstag die katalanische Zeitung Mundo Deportivo.