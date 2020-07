Sevilla-Profi Gudelj macht positiven Corona-Test öffentlich: Mir geht es perfekt

Nemanja Gudelj vom FC Sevilla hat einen positiven Corona-Test öffentlich gemacht. Der 28-jährige Serbe sagte in einem am Mittwochabend bei Twitter veröffentlichten Video, ihm gehe es perfekt, er zeige keine Symptome. Mittelfeldspieler Gudelj hofft nach eigenen Worten darauf, seiner Mannschaft in der Schlussphase der Saison noch helfen zu können.

Der FC Sevilla ist noch in der Europa League dabei. Der Rekordsieger tritt am kommenden Donnerstag in Duisburg gegen AS Rom an. Das Achtelfinale wird in nur einem Spiel entschieden, weil das Hinspiel im März nicht mehr ausgetragen werden konnte. Der kleinere Europapokal-Wettbewerb wird in dieser Saison mit einem Finalturnier in Nordrhein-Westfalen beendet.