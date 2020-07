Sexuelle Belästigung? David Villa weist Vorwürfe zurück: "Beschuldigungen absolut falsch"

Der Rekordtorschütze der spanischen Nationalmannschaft, David Villa, hat in den USA kursierende Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs zurückgewiesen. „ Ich streite die gegen mich via Twitter erhobenen Beschuldigungen energisch ab, diese Beschuldigungen sind absolut falsch “, teilte der 38 Jahre alte Ex-Profi und Weltmeister von 2010 am Donnerstag in einer offiziellen Stellungnahme mit. Die Vorwürfe waren vor einer Woche von einer jungen Frau erhoben worden, die nach eigenen Angaben Praktikantin beim New York City FC war, als Villa dort von 2015 bis 2018 spielte.

Am Mittwoch hatte bereits der Verein der Major League Soccer (MLS) auf die Vorwürfe reagiert. Man nehme solche Dinge „äußerst ernst“ und habe deshalb „umgehend eine Untersuchung eingeleitet“, hieß es. „Belästigungen jedweder Art, ganz gleich in welchem Bereich unserer Organisation, tolerieren wir nicht“, betonte der NYCFC.

Junge Frau hatte ihren Vorgesetzten wohl von Belästigungen erzählt

Mit 59 Treffern in 98 Länderspielen ist Villa der erfolgreichste Torschütze des spanischen Nationalteams. Mit „La Roja“ gewann er neben der WM 2010 auch die Europameisterschaft 2008. Als Profi spielte er in Spanien unter anderem für den FC Barcelona (2010 bis 2013), mit dem er zwei Mal die Meisterschaft holte, sowie eine Saison für Atlético Madrid, mit dem er 2014 erneut die Primera División gewann. Nach Gastspielen in Melbourne und in New York beendete er Ende 2019 in Japan als Teamkollege von Lukas Podolski bei Vissel Kobe seine Karriere.