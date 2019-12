SF Aligse: Katharina Bükers Comeback mit sieben neuen Schrauben

Katharina Büker ist zurück – mit nunmehr zehn Schrauben und einer Titanplatte. Zehn Minuten vor dem Anpfiff kam die 26-jährige Volleyballerin in die Halle an der Schlesischen Straße gestürmt, beim Stand von 12:16 im zweiten Satz gegen Fortuna Bonn gab sie ihr Saisondebüt für die SF Aligse. Bis zum vergangenen Wochenende war sie eine von vier langfristigen Ausfällen beim Drittligisten, ab sofort darf in Aligse wieder gesungen werden: „Du hast die Haare schön.“

Ende August beim ersten Tag des Trainingslagers zog sich die Mittelblockerin einen komplizierten Bruch des Mittelhandknochens am Zeigefinger der linken Hand zu. Es passierte bei der Messung der Sprunghöhe, Büker knallte gegen einen Kasten. „Ich habe gleich gemerkt, dass da was kaputt war. Ich hatte die gleiche Verletzung vor sechs Jahren an der anderen Hand“, sagt die Gesundheits- und Krankenpflegerin an der MHH, die parallel gerade ihren Master in Pflegewissenschaften macht. Dafür ist sie für sechs Tage im Monat in Freiburg.

„Die Kraft ist noch nicht ganz so da, aber ansonsten habe ich keine Probleme"

Die Hand musste ebenfalls operiert werden, diesmal reichten drei Schrauben allerdings nicht. In der linken Hand hat Büker nun sieben Schrauben und eine Titanplatte. Physiotherapie, Koordinationsübungen, Krafttraining – in den ersten vier Wochen durfte sie gerade einmal 200 Gramm schwer heben. An der Seitenlinie litt die 26-Jährige, die im Team alle „Käte“ rufen, mit. Sie wollte allerdings sichergehen, dass alles gut verheilt. „Die Kraft ist noch nicht ganz so da, aber ansonsten habe ich keine Probleme, keine Schmerzen und keine Bewegungseinschränkungen“, sagt Büker.