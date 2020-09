Aligser Gefühlswelten: SFA-Männer im Rausch, Frauen im Abwärtsstrudel

Manchmal bricht sich die gesamte Bandbreite der Gefühle innerhalb kürzester Zeit Bahn. So niedergeschlagen die Frauen der SF Aligse nach dem 0:3 (22:25, 15:25, 17:25) gegen den VoR Paderborn waren, so freudetrunken waren die Männer wenige Stunden später nach dem 3:0 (25:20, 25:19, 25:22) gegen die SVG Lüneburg II. So nachdenklich Harald Thiele bei seiner Analyse wirkte, so selbstbewusst richtete Erik Maul eine Kampfansage an die Konkurrenz in der 3. Liga West.

Frauen-Trainer Thiele verzog sich nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel zusammen mit Bernd Hoopmann in die Kabine zurück. 90 Minuten dauerte das Gespräch, Christian Franz stieß ebenfalls dazu. Und da saßen sie, hielten Kriegsrat, tranken ein Bier, duschten. Und kamen doch nur ein Stück weit klüger wieder heraus.