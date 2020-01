Traum von der Spitze: Aligser Serie hält auch gegen den VfL Lintorf - Frauen verlieren 

In Lüneburg dürfen die Volleyballer der SF Aligse nun zeigen, ob sie sich zu Recht im Windschatten des Spitzenreiters befinden. Nach dem 3:1 (22:25, 25:23, 25:17, 26:24)-Heimsieg, dem vierten Erfolg in Reihe, gegen den VfL Lintorf ist das Team von Trainer Christian Franz auf Tabellenplatz drei in der 3. Liga West geklettert.

Aligser nutzen zweiten Matchball zum zehnten Saisonsieg

Auch beim zweiten Auftritt in diesem Jahr setzten die Aligser auf zwei Liberos. Diesmal tauschte das Duo allerdings die Rollen – Adrian Quistorff wechselte in die Abwehr, Alexander Franz in die Annahme. „Das hat sich positiv bemerkbar gemacht. Wir hatten eine erstaunlich gute Annahme“, berichtete Aligses Trainer. Weil die Gastgeber mit ihren Aufschlägen allerdings nicht den gewünschten Druck entfachen konnten, entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel.

Im zweiten Satz stellten die SFA ihre Blockarbeit um, da die Lintorfer überwiegend diagonal angriffen. Im dritten Durchgang stellten sie ihr Spielsystem um, „wodurch wir unberechenbarer und schneller geworden sind“, sagte Franz. Ihren zweiten Matchball nutzten die Aligser zum zehnten Saisonsieg, der ihnen nun ein Spitzenspiel bei der Reserve des SVG Lüneburg einbringt. „Da dürfen die Jungs jetzt mal zeigen, wie weit sie wirklich sind“, sagte Franz.