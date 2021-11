SFV-Präsident Winkler bekräftigt: „Alle Fußballspiele finden statt“

Leipzig. Der Sächsische Fußball-Verband (SFV) schließt trotz der vorgezogenen neuen Corona-Schutzverordnung Spielabsagen am kommenden Wochenende aus. „Wir gehen nicht davon aus, dass unsere 2.000 Spiele pro Wochenende, die nur mit dem Einsatz zahlreicher ehrenamtlich engagierter Menschen realisiert werden können, mit einer "privaten Zusammenkunft" gleichgesetzt werden . Das wäre ein falsches Signal“, wurde SFV-Präsident Hermann Winkler in einer Mitteilung des Verbands zitiert, „am kommenden Wochenende, 6./7. November, finden alle Spiele wie geplant statt.“

Die neue Verordnung, die am 6. November veröffentlicht werden soll, tritt als Reaktion auf das Corona-Infektionsgeschehen im Bundesland Sachsen am 8. November in Kraft und sieht vor, dass beim Erreichen der Vorwarnstufe Kontaktbeschränkungen eintreten.