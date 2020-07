Aufstieg aus der Not heraus: SG 05 Ronnenberg macht ihre Reserve zur 1. Herren

Weil etliche Spieler unerwartet die SG 05 Ronnenberg verlassen, macht der Verein die Reserve zur neuen Erstvertretung. Diese ist in der 1. Kreisklasse 3 Meister geworden, hätte aber nicht aufsteigen dürfen, da die 1. Herren bereits in der Kreisliga beheimatet ist. So steigt das Team nun aber doch auf.