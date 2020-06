Fusion ist Zukunftsmusik: SG Blaues Wunder zieht zur TuS Kleefeld

Per Schalte in die Zukunft: FAQ zum außerordentlichen Verbandstag des NFV

Offen ist noch, ob das Wunder-Herrenteam in der neuen Saison in der Bezirksliga antritt. Der Verein hat sein Team zwar bis zum Ende der Frist vor zwei Tagen gemeldet, das ist allerdings noch nicht endgültig. Es kann also gut sein, dass das 1:3 am 8. März beim SV Croatia das einzige Pflichtspiel in diesem Jahr und das letzte auf lange Sicht gewesen ist.

Geht das Wunder freiwillig in die Kreisliga?

Wie Trainer Lieven Manuel, der vor rund zwei Monaten den FC Burgwedel übernommen hat, haben rund zehn Kräfte den Verein verlassen. „Es steht noch nicht fest, ob wir weiter dort spielen werden oder freiwillig in die Kreisliga runtergehen“, sagt Bornemann. Bis zum 30. Juni muss er sich festgelegt haben. „Im Moment ist der Verband da sehr gesprächsbereit“, sagt Bornemann.