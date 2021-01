SG Striesen kämpft weiter gegen die Wildschwein-Plage

Dresden. Für die Wildschweine, die in den vergangenen Wochen die Naturrasenplätze im Nachwuchszentrum der SG Striesen umgepflügt und damit erheblich beschädigt haben, ist es etwas schwerer geworden, das Vereinsgelände weiter zu durchstreifen. Nachdem sich ein vom Sportstättenbetrieb beauftragter Zaunbauer am Dienstag vor Ort informiert hatte, stellte der Fachmann am Mittwoch entlang des Niedersedlitzer Flutgrabens einen Elektrozaun auf. Doch das Problem mit der Wildschwein-Plage ist damit noch längst nicht gelöst, denn die Schwarzkittel kamen am frühen Donnerstagmorgen wieder auf die Anlage. Die von ihnen hinterlassenen Spuren im Schnee zeigen, dass sie wieder von der anderen Seite in das Gelände eingedrungen sind. Anzeige

Wie schon zuvor zwängten sich die Tiere unter dem alten Metallzaun hinterm Hartplatz durch und liefen quer über diesen und den dahinter liegenden Rasenplatz. Wie der Stadtjäger berichtet, sind die Tiere am anderen Ende des verschneiten Platzes auf den neuen Elektrozaun gestoßen und nach einer Berührung in Panik geflüchtet. Beim Wäldchen zwischen „Acker“-Platz und Hartplatz sprangen sie über die Holzpaletten, die das fehlende Zaunstor dort ersetzen, und entkamen wieder in ihr Rückzugsgebiet auf dem verwilderten Nachbargrundstück hinter dem Vereinshaus.

Bisher konnte der Stadtjäger noch kein Tier erlegen, obwohl der Weidmann am Montag gegen 23 Uhr 22 Schweine, aufgeteilt in drei Gruppen, auf dem Gelände beobachtet hatte. Weil die Sicht schlecht war und sich die Tiere zwischem dem Jäger und der hinter dem Flutgraben befindlichen Kleingartensparte befanden, konnte der erfahrene, seit 30 Jahren jagende Weidmann nicht schießen. Zu groß wäre die Gefahr, eine Laube oder gar einen darin schlafenden winterharten Besitzer zu treffen. So muss sich der Jäger weiter gedulden.

Freude über Hilfsbereitschaft

Ob er noch zum Schuss kommt, das hängt auch davon ab, wie sich die Grunznasen darauf einstellen, dass ihr bevorzugter Einlass an diesem Freitag geschlossen werden soll. Petra Müller, die Geschäftsstellen-Leiterin der SG Striesen, sagte: „Als wir die Stadt informiert haben, dass die Schweine wieder da waren, hat die Mitarbeiterin vom Eigenbetrieb ganz schnell reagiert. Der Zaunbauer kommt nun wieder, um den Durchschlupf am Hartplatz zu sichern.“ Zudem hat Platzwart Lutz Falkenberg den Auftrag, täglich den Elektrozaun zu kontrollieren.

