SG Zweidorf/Bortfeld verpasst Oberliga-Quali, HSG ist durch

Nach zwei Niederlagen in zwei Spielen mussten die jungen Drachen-Handballerinnen zwar die Segel streichen, doch das Niveau der Oberliga sei ohnehin etwas zu hoch. „Wir passen wunderbar in die Landesliga und werden dort hoffentlich oben mitspielen“, sagt Trainerin Astrid Rutsch. Kreisrivale HSG Nord Edemissen hat den Sprung in die höhere Spielklasse geschafft.