SGD will trainieren und spielen: Dynamo hofft mehr denn je auf negative PCR-Tests

SGD strebt reguläres Mannschaftstraining an

Doch da die Fehlerquote bei den Schnelltests vergleichsweise hoch ist, Dynamo aber das Restrisiko auf ein Minimum beschränken will, wurden auch Proben für einen PCR-Test genommen. Dessen Ergebnisse werden nun mit Spannung erwartet, sie sollen am Dienstagvormittag vorliegen. Sind sie ausgewertet, dann wird der Tabellenzweite der 3. Liga alle Personen im Mannschaftskreis und im Funktionsteam noch ein weiteres Mal per PCR-Test auf Infektionen mit dem Coronavirus überprüfen. Sollte diese Testreihe erneut negativ ausfallen, dann könnten die Schwarz-Gelben am Mittwoch das reguläre Mannschaftstraining wieder aufnehmen, wenn das Dresdner Gesundheitsamt sein Einverständnis erklärt. Dann könnte die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den Halleschen FC (Sonnabend, 14 Uhr) beginnen. Zwar hätte Trainer Markus Kauczinski dann drei Tage Mannschaftstraining in gewohntem Umfang verloren, doch eine solide Vorbereitung auf die noch gegen den Abstieg kämpfenden Hallenser sei noch möglich.