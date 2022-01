"Ihr seid doch alle korrupt": Shapovalov sorgt bei Australian-Open-Aus gegen Nadal für Eklat

Da war viel Frust dabei: Denis Shapovalov hat bei den Australian Open für einen Eklat gesorgt. Bei seiner Viertelfinal-Niederlage gegen Routinier Rafael Nadal (3:6 4:6 6:4 6:3 3:6) erlaubte er sich einen derben Ausraster in Richtung des Schiedsrichters: "Ihr seid doch alle korrupt", sagte der Kanadier in Richtung des brasilianischen Schiedsrichters Carlos Bernardes zu Beginn des zweiten Satzes.

Was war passiert? Shapovalov hatte sich bei dem brasilianischen Schiedsrichter über Nadal beschwert. Der Vorwurf des 22-Jährigen: Nadal habe sich bei der Vorbereitung auf Shapovalovs Aufschlag zu viel Zeit genommen. "Er ist immer noch nicht bereit", so der Youngster. "Du musst ihn verwarnen." Der Head Umpire in der Rod Laver Arena wies dies jedoch zurück: Shapovalov sei auch nicht bereit zu spielen, wenn er sich beschwere.