Nachholspiel nach Flaschenwurf: Shaqiri und Dembélé führen Lyon gegen Marseille zum Sieg

Olympique Lyon hat sich mit einem Comeback-Sieg gegen Olympique Marseille im Nachholspiel des 14. Spieltags an die internationalen Plätze der Ligue 1 herangepirscht. Das Team um Ex-Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng, der über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, setzte sich am Dienstagabend nach Rückstand mit 2:1 (0:1) durch. Nachdem Matteo Guendouzi (10.) die Gäste zunächst in Führung geschossen hatte, sorgten Xherdan Shaqiri (76.) und Moussa Dembélé (89.) für den späten Jubel bei der Lyonnais.

