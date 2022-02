Medaille verpasst, aber Ära geprägt: Wie Snowboarder Shaun White seinen Sport veränderte

Bing Dwen Dwen gibt sein Bestes. Das Maskottchen der Winterspiele, ein Panda, der in seinem Leben offenbar ein paar Bambussprossen zu viel verputzt hat, animiert von der Videowand aus die Zuschauer zum Klatschen. Notwendig ist das meistens, wie an so vielen Wettkampforten bei Chinas Spielen. Doch als Shaun White sich an den Start der 220 Meter langen Halfpipe in Zhangjijakou stellt, braucht es den Einspieler nicht. Die Konkurrenten, die Fans, die Volunteers, sie klatschen, bevor der US-Amerikaner am Freitagvormittag ein letztes Mal mit seinem Snowboard die halbe Röhre hinunterfährt und seine außergewöhnliche Karriere endet. Anzeige

Um es mit einem Fußballvergleich zu sagen: Was dort Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo sind, das ist im Snowboard Shaun White. "Ich war der Sport", sagte er kürzlich unbescheiden in der FAZ . Bereits im Alter von sieben Jahren schloss er seinen ersten Ausrüstervertrag ab, längst ist der 35-Jährige Multimillionär, was im Wintersport nur die allerwenigsten Athletinnen und Athleten schaffen. Er hat seine eigene Modemarke, seine eigenen Sportevents, sogar sein eigenes Videospiel hatte er einmal.

Doch er ist nicht nur ein cleverer Geschäftsmann, er ist vor allem ein ziemlich herausragender Sportler. Dreimal gewann er bei Olympischen Winterspielen Gold in der Halfpipe, das erste Mal mit 19 Jahren in Turin. Dort katapultierte er sich mit seinen langen, roten Haaren, denen er seinen Spitznamen "Flying Tomato", die "Fliegende Tomate", zu verdanken hat, so spektakulär wie kein anderer durch die Lüfte, wurde zur Ikone einer ganzen Snowboardgeneration. 2010 wiederholte er seinen Erfolg, 2014 verpasste er eine Medaille als Vierter knapp, ehe er 2018 erneut ganz oben auf dem olympischen Podium stand.



Schon damals war er der zweitälteste Starter, vier Jahre später ist er mit weitem Abstand der älteste, keiner seiner Finalkonkurrenten ist über dreißig. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Snowboard ein harter Sport ist. Unzählige Male ist ­White aus bis zu sieben Metern Höhe auf das brettharte Eis gestürzt. In dieser Saison laborierte er – neben Corona – auch an einer Knöchelverletzung, die Olympiaqualifikation hat er auf den allerletzten Drücker geschafft. Inzwischen ist er sportlich nicht mehr so dominant, wie er es früher einmal war, das zeigte auch der Wettkampf am Freitag.

Nach 85 Punkten im zweiten Lauf stürzt White bei seinem letzten, 2,25 Zähler fehlen zu Bronze, das der Schweizer Jan Scherrer gewann. Whites Nachfolger als Olympiasieger ist der Japaner Ayumu Hirano, der mit der Weltpremiere eines gestandenen Triple – einem dreifach über dem Kopf gedrehten Trick – unglaubliche 96 Punkte einheimst und vor dem Australier Scotty James landet. "Für alle, die heute hier gefahren sind, war er ein Kindheitsidol", sagt Scherrer über White.

Der weint nach seinem letzten Lauf hemmungslos vor den TV-Kameras, "Danke, Snowboarding. Du warst die Liebe meines Lebens", bringt er noch heraus. "Alle anderen haben mir gesagt, dass der Sport und die Tricks ohne mich jetzt nicht so weit wären, wie sie es sind. Das macht mich wirklich glücklich." Der Deutsche André Höflich, der einen beachtlichen achten Platz erspringt, meint: "Shaun White ist der Größte aller Zeiten. Jeder kennt Shaun White, sogar die Menschen, die sich nicht für Snowboard interessieren."