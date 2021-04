Sheffield United erster Premier-League-Absteiger - Negativ-Rekord droht

In der Premier League ist die erste Entscheidung gefallen: Sheffield United ist der erste Absteiger und muss nach zwei Jahren im englischen Fußball-Oberhaus zurück in die Championship. Dass die "Blades" den Klassenerhalt nicht mehr schaffen können, steht nach der 0:1-Niederlage am Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers fest. Und das nach einem starken neunten Platz in der Vorsaison als damals mit Abstand bester Aufsteiger.

Anzeige

Der Abstieg von Sheffield United war nach der Entwicklung in dieser Spielzeit nur noch eine Frage der Zeit. Das Team aus dem Norden Englands holte bis dato nur vier Siege und zwei Remis. Erschreckend beim Blick auf die Tabelle ist auch die Anzahl der erzielten Treffer. In den bis dato 32 Partien kommen die "Blades" nur auf 17 Treffer. Sollte der feststehende Absteiger in den sechs verbleibenden Spielen keine drei Tore erzielen, gehen sie auch noch als torungefährlichstes Team in die Premier-League-Geschichte ein.