Sprint-Star Shelly-Ann Fraser-Pryce über ihre Olympia-Ziele und Kritik an den Sponsoren 

Shelly-Ann Fraser-Pryce ist eine ganz besondere Athletin – und das nicht nur wegen ihrer unzähligen sportlichen Erfolge. Die zweimalige Olympiasiegerin und neunfache Weltmeisterin bewältigt tagtäglich, was so viele Eltern regelmäßig an die Grenzen ihrer Kraft bringt. 2017 brachte sie ihren Sohn Zyon zur Welt und holte nur zwei Jahre später bei der WM in Doha die Goldmedaille. Seitdem gilt sie als „schnellste Mama der Welt“, vereint das Leben eines Elternteils mit den Belastungen einer professionellen Athletin im absoluten Hochleistungsbereich. Auch deshalb wurde die 33-Jährige für die Auszeichnung „Sportswoman of the Year“ nominiert, die neben diversen anderen Awards an diesem Montagabend in Berlin von der Laureus-Stiftung vergeben wird.