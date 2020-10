SHFV-Corona-Zwischenbilanz: Fünf Prozent der Spiele fallen aus

„Die Zahl der abgesagten Spiele ist nach aktuellem Stand überschaubar“, sagt Karsten Tolle vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV). Bisher mussten in der neuen Spielzeit etwa fünf Prozent der angesetzten Spiele in den schleswig-holsteinischen Spielklassen abgesagt beziehungsweise verschoben werden. Man sei mit dem bisherigen Verlauf des Spielbetriebs insgesamt zufrieden, so Tolle.

Vorsicht statt Nachsicht

Die Vereine sind dazu angehalten, bei Unsicherheiten hinsichtlich eventueller Corona-Fälle eher vorsichtig zu agieren und sich im Zweifelsfall mit dem Gegner und dem jeweiligen Staffelleiter auf eine Neuansetzung zu einem späteren Zeitpunkt zu verständigen. Gebühren fallen in diesem Szenario nicht an.

Besonders betroffen von den Spielausfällen ist die Oberliga Nord. Rund ein Drittel der bisher angesetzten Spiele konnte wegen Corona nicht wie geplant ausgetragen werden. Beim Auftaktspiel zwischen dem SV Frisia 03 Risum-Lindholm und dem TSB Flensburg war ein Akteur der Gastgeber mit Covid-19 infiziert. Große Teile der Mannschaft mussten anschließend in Quarantäne, auch die nachfolgende Partie vom TSB in Bordesholm wurde abgesagt. Nach mittlerweile sechs Spieltagen hat Frisia deswegen erst zweimal gespielt.

Im Notfall direkt zu Auf- und Abstiegsrunde übergehen

Nachholspiele sind somit leichter im Spielplan unterzubringen. Die Unterteilung der Oberliga in eine Nord- und Südstaffel sorgt außerdem dafür, dass selbst bei einer erneuten Saisonunterbrechung Auf- und Absteiger ausgespielt werden können. Im Notfall könnte der SHFV die restlichen Spiele in der Nord- und Südstaffel absagen und direkt zur Auf- und Abstiegsrunde übergehen, wenn es die Corona-Lage wieder zuließe. Die Teilnehmer werden in diesem Szenario nach der Quotientenregel bestimmt. Diese besagt, dass die durchschnittliche Punktzahl pro Spiel ausschlaggebend für die Platzierung ist. Der SHFV ist also vorbereitet – auch auf eine Situation, in der es wirklich Spielabsagen hagelt.