Bericht: BVB-Profi Shinji Kagawa vor Wechsel zu Celta Vigo

Dass Shinji Kagawa bei Borussia Dortmund keine Zukunft haben wird, hatte sich in den vergangenen Tagen im Rahmen der Saisonvorbereitung bereits abgezeichnet . Der Japaner kehrte nach seinem halbjährigen Leih-Intermezzo bei Besiktas Istanbul zunächst ins Training des BVB zurück, wurde dann zur Vereinssuche erst einmal freigestellt. Nun scheint der Mittelfeldspieler fündig geworden zu sein, wenn man aktuellen türkischen Medienberichten Glauben schenken mag.

Demnach steht der 30-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Celta Vigo. Bereits vor einigen Tagen hatte die türkische Zeitung Star Kagawa mit dem Klub in Verbindung gebracht, der in der vergangenen La-Liga-Saison auf Platz 14 gelandet war.

Auch Besiktas bemühte sich um eine feste Verpflichtung Kagawas

Zuletzt hatte Kagawa großen Anteil daran, dass Besiktas in der türkischen Süper Lig immerhin den Sprung in die Europa League geschafft hat. Der japanische Nationalspieler trug vier Tore in 14 Spielen zu diesem Erfolg bei. Kagawa war im Winter auf Leih-Basis nach Istanbul gewechselt. Zwar bemühte sich der Verein um eine feste Verpflichtung des Spielers, nun deutet jedoch vieles auf einen Transfer nach Spanien hin.