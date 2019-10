Shkodran Mustafi wehrt sich gegen Kritiker: "So ein Chaos habe ich noch nie erlebt"

Der Sieg im Finale von Rio de Janeiro reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? ©

Mustafi gibt sich selbstkritisch und mahnt: "Die Kritik ist eskaliert"

Über derart derbe Kritik sieht Mustafi sich zwar grundsätzlich erhaben, wie der ehemalige Nationalspieler in einem Interview des Spiegel erklärte. Ganz kalt lässt der Spott den 27-Jährigen allerdings nicht, der 2016 für immerhin 40 Millionen Euro vom FC Valencia nach London gewechselt war. "In den ersten beiden Jahren nach meinem Wechsel zum FC Arsenal 2016 lief es sehr gut für mich. Ich habe mich als Leistungsträger gesehen", erklärte Mustafi. "Aber kurz nach Weihnachten 2018 gab es einen Knick. Mir sind ein paar Fehler unterlaufen, und die haben ein Chaos ausgelöst, das ich so noch nie erlebt hatte."

Mustafi spielt auf die Partie beim FC Liverpool an. Arsenal verlor mit 1:5, ging in Anfield regelrecht unter. Mustafi stand in der Startformation - obwohl er nach wochenlanger Verletzungspause zuvor nicht trainiert hatte. Mustafi: "Zur Halbzeitpause stand es 1:4, ich sah ein paar Mal nicht gut aus und habe mich wieder verletzt. Danach bekam ich bei Instagram und Twitter extrem viele negative Kommentare von Arsenal-Fans." Damit nicht genug: In den folgenden Wochen häuften sich die Patzer, die Kritik an seiner Person wurde immer lauter.