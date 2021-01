Kommt Shkodran Mustafi vom FC Arsenal? Der FC Liverpool sucht Verstärkung für die Abwehr

Die Saison läuft für den FC Liverpool bisher wie verhext: Immer wieder wird Trainer Jürgen Klopp in seinen Planungen von Verletzungen zurückgeworfen. Insbesondere in der Abwehr sind die Sorgen der Reds groß. Mit Virgil van Dijk fehlt der Abwehrchef wohl für den Rest der Saison. Auch Joel Matip und Fabinho stehen zur Zeit nicht zur Verfügung. Vor dem Schluss des Transferfensters könnte der englische Meister daher noch einmal tätig werden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi ein Kandidat bei Liverpool.

"Wenn es möglich ist, dann werden wir es tun. Wenn nicht, dann nicht", sagte Klopp am Freitag, nachdem sich Matip beim 3:1-Erfolg gegen Tottenham verletzt hatte. Bis Mitternacht am Montag haben die Reds noch Zeit, einen Ersatz für die Innenverteidiger-Position zu verpflichten. Mustafi wäre wohl eine günstige Alternative, mit der die Sorgen bis Sommer gelindert werden könnten. Denn der 28-Jährige steht bei Arsenal außen vor. In dieser Saison hat der Weltmeister von 2014 erst drei Liga-Spiele für die Gunners bestritten.