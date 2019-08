Trainer bestätigt: Shkodran Mustafi soll den FC Arsenal verlassen

Die Klubs der Premier League können - anders als Bundesligisten - seit Donnerstag keine Spieler mehr kaufen. Das Transferfenster in England schließt seit zwei Jahren stets vor Beginn der Saison. Das heißt allerdings nicht, dass Spieler die wohl beste Liga der Welt nicht mehr verlassen können. Dieses Schicksal blüht nun wohl einem Deutschen - denn Shkodran Mustafi steht beim FC Arsenal auf dem Abstellgleis.

Spätestens seit der Verpflichtung von Innenverteidiger-Kollege David Luiz am "Deadline Day" ist klar, dass Mustafi bei den Londonern nach drei Jahren vor dem Aus steht. Es war vor allen Dingen seine schwache Saison , die Trainer Unai Emery zur Verpflichtung von Luiz bewogen hat. Mit Calum Chambers ist zudem ein weiterer Innenverteidiger nach erfolgreicher Leihe beim FC Fulham zu den Gunners zurückgekehrt. Arsenal hat im Abwehrzentrum jetzt ein Überangebot - und Mustafi soll gehen. Das bestätigte Emery vor dem Premier-League-Auftakt gegen Newcastle United am Sonntag.

Arsenal-Abschied naht: Wohin wechselt Shkodran Mustafi?

Die Fans hatten sich vom Deutschen mehr erhofft, der nach seinem 41-Millionen-Euro-Transfer vor drei Jahren zwar 115 Spiele für die Gunners absolvierte, jedoch mehr Unsicherheitsfaktor als echter Stabilisator war. Wohin zieht es den gebürtigen Bad Hersfelder nun, der in der Jugend des HSV groß wurde und 2009 im Alter von 17 Jahren zum FC Everton wechselte? Medienberichten zufolge ist die französische Ligue 1 die wahrscheinlichste Option. Die AS Monaco soll sich bereits um eine Verpflichtung Mustafis bemühen, der bereits in Italien (Sampdoria Genua, 2012-2014) und Spanien (Valencia, 2014-2016) spielte.