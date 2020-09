Ex-Weltmeister und Arsenal-Profi Shkodran Mustafi offenbar im Fokus von Lazio Rom

Shkodran Mustafi steht nach vier Jahren beim FC Arsenal offenbar vor einer Rückkehr in die Serie A. Wie die Tageszeitung Il Messaggero berichtet, ist der Ex-Nationalspieler offenbar in den Fokus von Lazio Rom geraten. Auch der SSC Neapel soll den Abwehrspieler beobachten. Mustafis Vertrag in London läuft nur noch bis Sommer 2021, seinen Marktwert schätzt das Portal transfermarkt.de auf 15 Millionen Euro.