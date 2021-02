Schalke-Debütant Mustafi kritisiert Standard-Taktik - Gross nicht "hundertprozentig zufrieden"

Wie groß die Not bei Schalke 04 ist, offenbarte die Maßnahme von Trainer Christian Gross, Abwehrspieler Mustafi auch ohne gemeinsames Training mit seinem neuen Team in die Startelf zu beordern. Erst am Morgen vor der Partie war die Quarantäne des Arsenal-Zugangs vom Gesundheitsamt in Gelsenkirchen aufgehoben worden. "Wir haben nicht viel Zeit. Wir brauchen Zählbares. Ich habe mich für diese Maßnahme entschieden und bin überzeugt, er tut der Mannschaft gut", sagte Gross vor der Partie bei Sky. Mustafi überzeugte besonders in der ersten halben Stunde, doch beim ersten Gegentor kurz vor der Halbzeit machte der Verteidiger eine schlechte Figur, als er das Kopfball-Duell mit Torschütze Nordi Mukiele verlor. "Für mich war es heute nicht ganz so einfach, weil es der erste Tag mit der Mannschaft war", sagte Mustafi, sprach gleichzeitig aber auch ein Schalker Problem an: die Standards.