Shkodran Mustafi: Transfer zur AS Monaco? Bericht über Anfrage für Arsenal-Profi

Zuletzt wurde viel über den Abschied eines deutschen Weltmeisters von 2014 beim FC Arsenal spekuliert - allerdings ging es dabei zumeist um Mittelfeld-Star Mesut Özil, dem Kontakte zu Fenerbahce Istanbul nachgesagt wurden. Jetzt berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe über den nächsten WM-Helden, der die Londoner noch in diesem Sommer verlassen könnte: Shkodran Mustafi . Für den 27 Jahre alten Ex-Nationalspieler (20 Einsätze) soll eine Transfer-Anfrage des französischen Spitzenklubs AS Monaco eingegangen sein.

Patrick Owomoyela, Benjamin Lauth, David Odonkor und Manuel Friedrich spielten für die deutsche Nationalmannschaft. Wir zeigen, was sie heute machen. Klickt euch durch! ©

50 ehemalige deutsche Nationalspieler und was aus ihnen wurde

FC Arsenal: Das soll die Transfer-Schmerzgrenze bei Shkodran Mustafi sein

Mustafi wechselte im Jahr 2016 für eine Ablöse von 41 Millionen Euro vom FC Valencia zu den "Gunners" und bestritt seitdem 115 Pflichtspiele. Sein Vertrag läuft noch bis 2021. In der vergangenen Saison war der Deutsche unangefochtener Stammspieler bei Arsenal. Allerdings war Mustafi wegen Patzern immer wieder in die Kritik geraten. Schon im April berichtete die Daily Mail, dass der Weltmeister zusammen mit Özil auf der Transfer-Streichliste des Premier-League-Fünften der Vorsaison stehen soll.

Mustafi zu Monaco? Deutscher bei Arsenal-Fans aktuell unbeliebt

Und auch bei den Fans kam Mustafi zuletzt nicht gut an. Beim Vorbereitungsspiel am Wochenende im heimischen Emirates Stadium gegen Olympique Lyon wurde der Ex-DFB-Verteidiger nach seiner Einwechslung lautstark ausgebuht. Bei Monaco könnte er dagegen nur gewinnen: Der Traditionsklub rettete sich in der vergangenen Saison knapp vor dem Abstieg. Angesichts der Finanzkraft des Klubs dürfte es zur neuen Spielzeit einen Aufschwung geben.