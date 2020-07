Shootingstar Alphonso Davies über seinen Start beim FC Bayern: "Ich fand es definitiv einschüchternd"

"Ich fand es definitiv einschüchternd“, sagte Davies über seinen Start an der Säbener Straße, "als junger Spieler aus Kanada wusste ich nicht, was mich erwarten würde.“ Für eine Ablöse von 10 Millionen Euro wechselte er im Januar 2019 zum deutschen Rekordmeister. An seine erste Trainingseinheit mit den Profis in München könne er sich demnach noch ganz genau erinnern: "Passspiel stand auf dem Plan. Die Bälle flogen nur so umher, die Annahmen waren knackig, die Pässe waren knackig. Ich schaute mich um und dachte nur: das ist der Hammer!“