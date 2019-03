Shorttrackerin Anna Seidel mit ehrgeizigen WM-Zielen

Dresden. Dresdens Shorttrackerin Anna Seidel geht an diesem Wochenende hochmotiviert und auch mit viel Selbstvertrauen bei der Weltmeisterschaft in Sofia an den Start. Die 20-Jährige sowie der ein Jahr ältere Rostocker Adrian Lüdtke sind die einzigen beiden Athleten, die die deutschen Farben beim Saison-Höhepunkt vertreten.

DESG-Sportdirektor Matthias Kulik erklärt: „Weil im vorigen Jahr wegen Krankheit keine unserer Athletinnen bei der WM antreten konnte, haben wir bei den Damen nur einen Startplatz. Bei den Herren hätten wir zwei gehabt, doch nachdem der Dresdner Christoph Schubert die Saison wegen Pfeifferschem Drüsenfieber abbrechen musste, haben wir nur einen Startplatz in Anspruch genommen.“

„Die Vorbereitung lief wirklich echt gut"

Während es für Lüdtke im Konzert der Weltelite vor allem darum geht, Erfahrungen zu sammeln, hat sich Anna Seidel schon höhere Ziele gestellt. „Nachdem es für mich bei den vergangenen Weltmeisterschaften immer sehr unglücklich gelaufen ist, will ich endlich eine gute WM laufen“, so die Elbestädterin. Sie gibt zu: „Die Top-Zwölf in der Gesamtwertung sind für mich das Ziel.“ Vor allem über ihre „Schokoladenstrecken“ 1000 m und 1500 m rechnet sich die zweimalige Olympiateilnehmerin einges aus.

„Die Vorbereitung in den letzten Wochen lief wirklich echt gut. Ich konnte mich von den Zeiten her noch mal steigern“, so Seidel, die in dieser Saison mit je einmal Silber und Bronze bei den Weltcups für die besten Resultate aus deutscher Sicht gesorgt hatte. Um für die kommende Saison wieder zwei DESG-Startplätze zu erkämpfen, ist ein Rang unter den Top-32 notwendig.

Bundestrainer Stuart Horsepool ist gespannt auf seine erste WM mit seinen neuen Schützlingen, mit denen er aber schon einiges erreicht hat. „Dies ist meine erste Saison mit den DESG-Athleten und wir erreichten viele deutsche Rekorde. Dazu erkämpften alle Sportler auf mindestens zwei von drei Distanzen persönliche Bestzeiten. So kann es weitergehen.“

