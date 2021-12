Überraschende Nachricht: Der Streamingdienst DAZN und Darts-Spieler Tomas Seyler arbeiten künftig nicht mehr zusammen. Diese Meldung bestätigt das Medienunternehmen via Twitter. "Thomas "Shorty" Seyler wird bis auf Weiteres nicht mehr als Darts-Experte in den Livesendungen auf DAZN im Einsatz sein", heißt es dort in einer Antwort auf die Frage eines Users. Auf dem offiziellen Account teilt die Plattform an die Fans gerichtet mit: "Ihr dürft euch sicher sein, dass wir diese Entscheidung aus triftigen Gründen getroffen haben. Sicherlich werdet ihr verstehen, dass wir uns zu den genauen Anlässen nicht äußern werden." Anzeige

Der 47 Jahre alte Seyler mit dem Spitznamen „Shorty“ war beim Darts seit Jahren an der Seite von Kommentator Elmar Paulke und erfreute sich bei vielen Fans großer Beliebtheit. Schon zu Paulkes Zeiten bei Sport1 waren die beiden im Duo am Mikrofon unterwegs. Kurz nach dem Wechsel von der "Stimme des deutschen Darts" zu DAZN saßen die beide wieder nebeneinander am Kommentatoren-Platz. So auch bei der laufenden WM - bis Seyler plötzlich nicht mehr auftauchte, erst von Dragutin Horvath und dann von René Eidams ersetzt wurde.

Für viele Darts-Fans kommt die Trennung von DAZN und "Shorty" überraschend. Wie der SPORTBUZZER erfahren hat, soll es aber mehrere konkrete Vorfälle bei den Liveübertragungen der WM im Zusammenhang mit Seyler gegeben haben, der selbst schon mehrfach am prestigeträchtigsten Darts-Turnier teilgenommen hat - zuletzt war der Bremerhavener 2014 im Londoner Alexandra Palace dabei.