Show-Tänzerinnen aus Kitzscher holen in Mittweida dreimal Gold

Kitzscher/Mittweida. So schön kann Showtanz sein. Ganz besonders, wenn nach monatelangem Training zum Applaus des Publikums auch noch Erfolge bei Wettbewerben kommen. Die Showtänzer des Turn- und Sportvereins (TSV) Kitzscher, der D&J Dance Formation, konnten sich jetzt genau darüber wieder einmal freuen. Als Dreifachsieger beim 8. Tanzfestival in Mittweida.

Bei dem vom Tanzstudio Mittweida und vom Städtischen Freizeitzentrum Mittweida ausgerichteten Festival gingen in diesem Jahr 29 Gruppen an den Start. Die D&J Dance Formation aus Kitzscher schickte ihre drei Tanzformationen ins Rennen: die TeenyWeeny's in der Altersklasse sieben bis neun, die mittlere Gruppe mit dem Namen Dance Chix und die Mädchen, die 16 und älter sind und unter dem Namen Dream Xplosion auftreten.

"TeenyWeenys" erzielen sensationell hohe Bewertung

Die Jüngsten tanzten zuerst. Ihre Kontrahenten um den Titel in dieser Altersklasse kamen aus Penig, Döbeln und Mittweida. „Und sie waren sehr leistungsstark“, sagt Showtanz-Abteilungsleiterin Janice Raabe, die Chefin der D&J Dance Formation. „Unsere Mädels zeigten ihren Tanz synchron und mit viel Körperspannung. Auch die turnerischen Elemente und schweren Hebungen haben die kleinen Tänzerinnen sehr sauber ausgeführt.“ „Tick Tack“ hieß der Tanz, und für den gab es nicht nur Lob von der Cheftrainerin, sondern auch die Belohnung vom Wertungsgericht: 95,6 Punkte von maximal 100 möglichen. Raabe spricht von einer „sensationell hohen Bewertung“. Das schaffte keine der anderen Gruppen und bedeutete den ersten Platz für die TeenyWeenys aus Kitzscher.

Die Dance Chix waren erst nach der Mittagspause an der Reihe, ihr Können auf der Bühne vor Jury und Publikum zu präsentieren. Sie tanzten als letzte in ihrer Altersklasse zehn bis zwölf Jahre. Sie zeigten ihren neuen Tanz „They are here“, einen sehr anspruchsvollen Ausdruckstanz. Und die Trainerin war zufrieden: „Alle Hebungen präsentierten die Kinder so, wie im Training einstudiert“, freute sich Janice Raabe. Auch die Mimik stimmte bei allen Mädchen, was bei diesem Tanz sehr wichtig ist. Die Jury gab 93,3 Punkte. Auch diese Bewertung war höher als die für die anderen Gruppen und bedeutete das zweite Gold für Kitzscher. Damit hatten die beiden jüngsten Gruppen der Dance Formation ihre Siege vom vorigen Jahr in Mittweida wiederholen können.

Die Mädchen von Dream Xplosion hatten den Sieg in ihrer Altersklasse im vergangenen Jahr knapp verpasst. Aufregung und Ehrgeiz waren deswegen besonders groß, als sie jetzt an den Start gingen. „Remember“ hieß ihr Tanz, und den zeigten sie laut Janice Raabe mit „wahnsinnig viel Power und Emotionen“. Davon war sogar der Moderator hingerissen, der in Anlehnung an den Namen der Gruppe sagte, es habe auf der Bühne wirklich eine Explosion gegeben. Die Jury bewertete die mit 94,3 Punkten. Ein super Ergebnis und das bis dahin beste. Aber die großen Mädchen aus Kitzscher mussten noch den Auftritt der Showgarde aus Penig abwarten, die in ihrer Gruppe zuletzt tanzte. Und die der Vorjahressieger war.

Dream Xplosion macht Dreifacherfolg komplett

Auch die Peniger tanzten sauber und ohne große Fehler. Als die Jury für diese Darbietung 90,3 Punkte verkündete, war die Freude bei den Kitzscheranerinnen riesig, da purzelten sogar ein paar Freudentränen. Dream Xplosion hatte den Dreifacherfolg der D&J Dance Formation perfekt gemacht. „Ein riesiges Lob an alle Tänzerinnen, die in den letzten Wochen und Monaten so ehrgeizig trainiert haben und auch so manche Kritik der Trainer in Kauf genommen haben“, sagt Janice Raabe angesichts des Erfolgs. Ihr Kompliment richtet sie auch an „die fleißigen Trainerinnen, die nie den Mut verloren haben, obwohl beim Training des öfteren einiges schief ging.“

Nicht zu vergessen sei auch der Anteil der Eltern. Die kümmern sich um die Kostüme und Requisiten. „Ohne diesen beispielhaften Teamgeist und die Zusammenarbeit von Trainerinnen, Tänzerinnen und Eltern wäre das Ergebnis in Mittweida nicht möglich gewesen“, betont die Abteilungsleiterin.

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.