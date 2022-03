Deutsche U21-Auswahl mit Showdown um EM-Ticket: So ist die Lage vor dem Top-Duell gegen Israel

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft wird es ernst: Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo strebt gegen Israel im zweiten Spiel des Jahres am Dienstag (17 Uhr/ProSieben MAXX) in Petach Tikwa den zweiten Sieg an. Bei einem weiteren Dreier hätte der Titelverteidiger bereits fünf Punkte Vorsprung auf Israel und damit zwei Spieltage vor Qualifikations-Ende einen großen Schritt in Richtung EM-Ticket gemacht. "Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, weil es um wichtige Punkte geht", sagte Verteidiger Marton Dardai von Hertha BSC, der am vergangenen Freitag beim 4:0 gegen Lettland in Aachen in der U21 debütiert hatte: "Wir sind fokussiert und bereit."

