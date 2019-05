Showdown in Hagen: Schafft der HSC Hannover den Sprung in die Regionalliga? 

Einen Sieg ist der HSC noch von der Regionalliga entfernt. Dieser muss am Sonnabend (16 Uhr) das letzte Punktspiel beim FC Hagen/Uthlede – das liegt kurz vor Bremerhaven – gewinnen, dann ist der Aufstieg sicher. „Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Es ist ein besonderes Spiel, denn wir können viel erreichen“, sagt Kapitän Ferhat Bikmaz. Mannschaftskollege Yannick Bahls bringt die Entschlossenheit im Team auf den Punkt: „Es ist egal, ob ich verletzt bin oder nicht. Ich werde in dem Spiel so lange laufen, bis mir das Bein abfällt.“

Ein Sieg ist Pflicht - Anreise bereits am Freitag

Es hilft in dem Spiel nur ein Sieg zum direkten Aufstieg, da Konkurrent Eintracht Northeim – zwei Punkte hinter dem HSC, aber mit dem besseren Torverhältnis – den Tabellenletzten BV Cloppenburg empfängt. Von Druck will Trainer Martin Polomka aber nichts wissen. „Ich verspüre keinen. Ich freue mich auf ein weiteres geiles Auswärtsspiel meiner Jungs.“ Er nennt die Partie in Hagen „das größte Spiel der Vereinsgeschichte“. Dennoch rät er seinen Spielern, die Begegnung zu genießen. „Denn davon können sie in 20 Jahren noch erzählen“, so der Coach.

Um bestens auf das 30. Saisonspiel vorbereitet zu sein, reist die Mannschaft schon am Freitagabend an. Polomka hatte die Entscheidung der Mannschaft überlassen, die entschied sich dafür. „Klar, wir sind dadurch nicht in unseren gewohnten Abläufen. Aber wir haben die Chance, den Abend noch geschlossen zusammenzusitzen und uns einzuschwören“, sagt Bikmaz. Los geht es um 18 Uhr, zwei Stunden später soll im Hotel in Bremen-Vegesack das Abendessen serviert werden. Danach kommt das Team noch zu einer kurzen Besprechung zusammen.