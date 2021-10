Showdown in Istanbul: Verstappen mit Motor-Vorteil gegenüber WM-Leader Hamilton

Nach einer Woche Pause ist es wieder soweit: Die Formel 1 geht in die nächste Runde und mit ihr der WM-Titelkampf um Mercedes-Pilot Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen im Red Bull. Durch Hamiltons Sieg in Sotschi liegt dieser vor dem GP der Türkei nun zwei Punkte vor Verstappen. Am Freitag ab 10:30 Uhr heulen in Istanbul wieder die Motoren und die schnellsten Autos der Welt drehen auf dem Asphalt ihre Runden. Das Qualifying am Samstag um 14:00 Uhr findet erneut in gewohnter Form statt, ehe am Sonntag (14 Uhr/alle Sky) die berühmten fünf Lichter erlöschen und es wieder um Punkte geht. Anzeige

Die Motorenfrage könnte zum Schlüsselthema werden: Infolge eines Wechsels der Antriebsteile beim Motor von Verstappens Red Bull und einer Grid-Strafe für das Verursachen des Monza-Crashes für den Niederländer musste dieser in Russland von Startplatz 20 aus ins Rennen gehen während Hamilton von Platz vier aus startete. Mit Platz zwei und einer souveränen wie furiosen Fahrt im Regen von Sotschi in den letzten Runden holte Verstappen noch das Meiste aus der Situation heraus und kann als einer der Gewinner des GPs vor zwei Wochen angesehen werden - obwohl der amtierende Weltmeister seinem Rivalen mit seinem Sieg acht Punkte abnahm und sich die Führung in der Fahrerwertung zurückeroberte. Denn auch Hamilton muss mit hoher Wahrscheinlichkeit noch den Motor auswechseln. Mit Red Bulls Antriebs-Wechsel bei Max Verstappen in Sotschi legte der Mercedes-Konkurrent strategisch vor und zwingt Mercedes nun zu Handlungen.

"Früher hatte Mercedes leichtes Spiel. Sie haben die ersten paar Runden im Rennen Gas gegeben und dann die Motoren im Schongang betrieben.", stellte Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko fest. "Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt müssen sie öfter und länger in einem höheren Modus fahren. Und schon kommen die Probleme." Die Frage nach einem neuen Aggregat für Hamilton reist beim so knappen WM-Vorsprung auch in die Türkei mit. Es gebe Fragezeichen, was die Zuverlässigkeit des Motors betreffe, räumte Mercedes-Boss Toto Wolff ein. "Im Moment gehen wir ein Rennwochenende nach dem anderen an. Wir werden die Leistung der Antriebseinheiten neu bewerten und dann Entscheidungen treffen."

Und wie sieht es bei den anderen Topteams aus? Daniel Ricciardo scheint bei McLaren endgültig angekommen zu sein. Der Australier, der zur Saison 2021 den französischen Rennstall Renault - jetzt Alpine - verlies, erkämpfte sich bei den vergangenen Rennen in Monza und Sotschi insgesamt 39 Punkte - mehr als in den vorangegangenen neun Rennen zusammen. Beim Chaos-Rennen in Monza, als Hamilton und Verstappen spektakulär crashten, fuhr McLaren fast schon heimlich und leise seinen ersten Doppelsieg seit 2010 ein. Für Ricciardo war es der erste Sieg im McLaren. Für den Kampf gegen Ferrari in der Konstrukteursmeisterschaft dürfte der Australier für McLaren in den sieben verbleibenden Rennen noch besonders von Bedeutung werden. Allerdings performt auch bei Ferrari der vor der Saison neu verpflichtete Carlos Sainz. Mit Platz drei in Sotschi liegt der Spanier in der Fahrerwertung nun sogar vor Ferrari-Shootingstar Charles Leclerc.