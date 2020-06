Showmatch: Timo Kastening tritt gegen Darts-Weltmeister Michael van Gerwen an

Es läuft für Recke Timo Kastening: Gestern unterschrieb der Handball-Star einen Mietvertrag in seiner neuen sportlichen Heimat Kassel. Obendrein kann sich Kastening, der im Juli nach Hessen zu MT Melsungen wechselt, auf ein Duell mit einewm Weltstar freuen.

Bei der Drive-in-Darts-Veranstaltung auf dem Schützenplatz am 24. Juni, einen Tag vor seinem 25. Geburtstag, tritt Kastening in einem Showmatch gegen den dreifachen Darts-Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden an.