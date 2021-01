Sichere Annahme, wach in der Abwehr: Dresdner SC fertigt Schwerin glatt 3:0 ab

Damit setzten die Elbestädterinnen mit dem siebenten Sieg in folge ihre beeindruckende Serie fort und landeten zudem erstmals seit Dezember 2017 wieder einen Erfolg gegen den deutschen Rekordmeister. Waibl freute sich zu Recht: „Wir haben in allen Elementen überragend und an der oberen Grenze unseres derzeitigen Limits gespielt. Die Spielerinnen können jetzt sehen, dass sich ihre harte Arbeit in den letzten Wochen und Monaten gelohnt hat. Sicher hat Schwerin eine schwierige Zeit hinter sich und sie waren ein bisschen angeschlagen, dennoch haben wir gezeigt, dass wir durchgehend auf hohem Niveau spielen können.“