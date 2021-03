Sicherer Rückhalt für Thomas Tuchel: Edouard Mendy ist der Spieler der Stunde beim FC Chelsea

Der FC Chelsea kassiert im Schnitt 0,68 Gegentore pro Premier-League-Spiel - seit ein gewisser Edouard Mendy, der im September 2020 von Stade Rennes gekommen war, das Tor der "Blues" hütet. Zum Vergleich: In der gesamten Saison 2019/20 musste das aktuelle Team von Trainer Thomas Tuchel 54 Liga-Gegentore hinnehmen - das entspricht einem Durchschnitt von 1,42 Gegentreffern pro Spiel. Man sollte also meinen, dass Mendy beim FC Chelsea eine Menge Fürsprecher hat, schließlich ist er sowas wie der Hauptverantwortliche für die defensive Stabilität.

Dennoch werden Namen wie Gianluigi Donnarumma (AC Mailand) oder Dean Henderson (Nummer zwei bei Manchester United hinter David de Gea) Blick auf einen möglichen Sommer-Transfer gehandelt. Die Frage, die sich viele Beobachter dieser Tage stellen, lautet: Warum eigentlich? Der FC Chelsea, der am Mittwoch mit einem 1:0-Vorsprung in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atlético Madrid (21 Uhr) gehen wird, hat einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten - und das nicht erst seit Tuchels Amtsantritt, der als Trainer des Premier-League-Klubs noch keine Partie verloren hat.

Die Zahlen belegen, das Mendy für die gegnerischen Stürmer nur schwer zu überwinden ist. Beim torlosen Remis am vergangenen Samstag in Leeds behielt der Franzose wettbewerbsübergreifend zum 19. Mal in dieser Saison eine "weiße Weste". In seinen 31 Spielen im Chelsea-Trikot kassierte er gerade einmal 18 Gegentore, davon fielen 14 in der Liga.