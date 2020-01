Sicherster Werfer: Recke Kastening ist Deutschlands EM-Bester

Ginge es nach Timo Kastening, hätte es noch länger Wiener Schnitzel geben können. Die Zeit in Österreich hat der Recke genossen. „Ich hab’ mehr als einmal Schnitzel gegessen. Das muss man einfach, wenn man in Wien ist“, sagt Hannovers Rechtsaußen, der frischen Wind und gute Laune ins DHB-Team gebracht hat.

Platt fühlt sich der 24-Jährige aber nicht durch die hohe Belastung in Bundesliga und im Nationalteam. Auch seine Schultern sind noch nicht weich geklopft, obwohl er schon viel Lob erfahren hat. Sogar für das All-Star-Team ist er vorgeschlagen – mit nur drei weiteren Deutschen. „Es macht einfach riesigen Spaß“, sagt Kastening, der am Samstag einen weiteren Auftritt hat. Von Wien aus flog der deutsche Tross nach Schweden, im Spiel um Platz fünf geht es am Samstag (16 Uhr) in Stockholm gegen Portugal. „Da kann man sich die Sinnfrage stellen. Schon wieder durch Europa zu fliegen ist nicht sehr nachhaltig, zumal Platz fünf belanglos ist.“