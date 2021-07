Späte Qualifikation, Zittern im Finale: Der lange Weg von Sideris Tasiadis zu Olympia-Bronze im Kanuslalom

Und dann kam Tor 19, das verflixte Tor 19. Tasiadis wusste sofort, dass er nach ein paar kleinen Schnitzern zuvor viel Zeit verloren hatte. Drei Sekunden, wie er später erzählte. Er war mit der Hüfte und damit auch dem Bootsschwerpunkt zu weit links gewesen, so zu spät ins Aufwärtstor reingekommen. Er brauchte drei Paddelschläge extra. Es waren die, die zu Gold fehlten, ihm aber Bronze bescherten . „Wenn du als Weltranglistenerster antrittst, dann willst du auch Gold bei Olympia. Ich habe es auch drauf, hatte es in der Hand. Aber jetzt ist es pure Freude, denn der Weg hierher war hart und sehr lang“, sagte der 31-Jäh­ri­ge. Den Olympiasieg holte sich der Slowene Benjamin Savsek.

Tasiadis gewann schon in London Olympia-Silber

Mit dem langen Weg meinte Tasiadis, Olympiazweiter von London, die Enttäuschung von Rio, als er in der Qualifikation und im Halbfinale Bestzeit fuhr und im Endlauf mit einem Leichtsinnsfehler die Medaille verpasste. Damit meinte der Sohn griechischer Eltern auch seine Extraschichten im Bootshaus und an der Werkbank. Er hatte ein Kajak so umgebaut, dass es zum Canadier wurde. „Ich bin davon ausgegangen, dass die Strecken immer schwerer werden, da brauchst du auch ein sehr gutes Boot, was schnell dreht, ein besseres Ansprechverhalten hat.“ Hinzu kam noch ein neues Paddel, das nur 250 Gramm wiegt.