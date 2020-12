Sie haben gut lachen: Die Hannover Scorpions dominieren die Eishockey-Oberliga

Polster auf Verfolger trotz Hammer-Programm

Sind die Scorpions schon ein Spitzenteam? Auch wenn die Tabelle noch etwas ungerade ist, lässt sich das nach zehn Saisonspielen nicht bezweifeln. Die Wedemärker sind Tabellenführer und haben sich bereits ein Polster auf die Verfolger erspielt. „Und dabei darf man nicht vergessen, dass wir ein hammerhartes Programm hatten: zweimal Hamburg, zweimal Tilburg und zweimal die Indians“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher.

Die Tilburger, als Serienmeister in jedem Jahr das Maß aller Dinge, liegen bereits 14 Punkte hinter den Scorpions. „Sonst ist das ja eher umgekehrt“, sagt Haselbacher und lacht. Der Sportchef weiß aber die Lage einzuordnen. „Ich bin mir sicher, dass die Trappers noch brutal aufkommen werden. Sie haben weiterhin enorme Qualität. Aber die aktuelle Situation geht an denen auch nicht spurlos vorüber.“

Damit meint er die Corona-Verordnungen in den Niederlanden, wonach den Trappers weder Training noch Punktspiele in der eigenen Halle erlaubt sind. Tilburg trägt also alle Partien auswärts aus. „Und wenn man dann am Wochenende 2000 Kilometer im Bus fährt, dann schlaucht das.“