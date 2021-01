Sie schrieb Marathon-Geschichte: Liane Winter im Alter von 78 Jahren verstorben

Der VfL Wolfsburg trauert um Liane Winter. Die Leichtathletin schrieb am 21. April 1975 Marathongeschichte, als sie als erste Ausländerin den Boston-Marathon in der Weltbestzeit von 2:42:24 Stunden gewann. „Damals sind kaum Frauen Marathon gelaufen, ich war meiner Zeit weit voraus. Unüberhörbar am Straßenrand war die lautstarke Unterstützung der aufkommenden Frauen-Emanzipationsbewegung Women's Liberation“, sagte Winter später in einem Interview mit der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. "Mein Sieg mit Weltbestzeit war zu dieser Zeit das Höchste, was man erreichen konnte. Nationale und internationale Meisterschaften gab es noch nicht."

Mit Wildlederschuhen an den Füßen, die nach jedem Regen so hart waren, dass man sie mit dem Hammer bearbeiten musste, rannte Winter als Erste durchs Ziel. So schnell sie zum Sieg lief, so lange dauert es, bis sie eine angemessene Ehrung erhielt. Die damals noch konservativen Veranstalter verweigerten der Frau aus Deutschland eine den Männern ebenbürtige Zeremonie. Erst zwei Jahrzehnte später, 1996 beim 100-jährigen Jubiläum des Boston-Marathons, bekam sie als Ehrengast die Goldmedaille für diesen historischen Sieg.