Sieben Jahre nach dem legendären Bayern-Triple - Das machen Robben, Lahm, Schweinsteiger und Co. heute

Der 1. Juni ist ein ganz besonderes Datum für jeden Fan des FC Bayern. Zwar gewann der Rekordmeister an genau diesem Tag vor sieben Jahren "nur" den DFB-Pokal, der 3:2-Finalerfolg gegen den VfB Stuttgart war jedoch der letzte nötige Schritt zum Legenden-Status. Zum ersten Mal in der deutschen Fußballgeschichte gewann eine Mannschaft neben dem Pokal auch die Meisterschaft und die Champions League in der selben Saison.

Die Münchener Torschützen im Finale: Thomas Müller - noch heute in Diensten des FC Bayern - und Mario Gomez, trotz dessen Toren zum zwischenzeitlichen 3:0 es am Ende noch einmal eng wurde. Gomez kickt heute ausgerechnet für den damaligen Final-Gegner Stuttgart, wo er bereits am Anfang seiner Karriere den Sprung zu den Profis schaffte. Während der langen Spielzeit, bei welcher die Bayern bis zum Ende auf allen drei Hochzeiten tanzten, kamen noch viele weitere Profis zum Einsatz. Wer das war und was sie heute machen, seht ihr in der Galerie.

Die historische Triple-Mannschaft - Das machen die Titel-Helden des FC Bayern heute Der FC Bayern schrieb 2013 Geschichte, gewann als erste deutsche Mannschaft das Triple. Der SPORTBUZZER zeigt, was die Titel-Helden heute machen. ©

Champions-League-Triumph gegen den Dauer-Rivalen

Im Finale der Königsklasse wurde ein anderer zum Helden: Arjen Robben. Mit seinem Siegtor in der Verlängerung tütete der Niederländer den lang ersehnten Champions-League-Titel der Bayern ein. Gegen genau den BVB, dem das Geschichtsbuch des deutschen Fußballs sein Triple-Kapitel zumindest ein Stück weit zu verdanken hat. In den beiden Vorjahren 2011 und 2012 hatte der BVB mit Trainer Jürgen Klopp vehement an der Vorherrschaft der Bayern gerüttelt, wurde gleich zwei Mal in Folge Meister und 2012 auch noch Pokalsieger.