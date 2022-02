Sieben Medaillenträger: Sächsisches Erfolgsmärchen in Peking

Leipzig. Er ist ein optimistischer Mensch. Doch als Klaus Mau vor den Winterspielen in Peking seinen Vorstandskollegen seine Prognose (fünf Medaille, davon drei goldene) präsentierte, wurde der Vizepräsident Leistungssport des Landessportbundes Sachsen ein wenig belächelt. Herausgekommen sind für Sachsen gar vier Olympiasiege und acht Medaillen! Sieben der zwölf Athletinnen und Athleten aus dem Freistaat kehren mit Edelmetall zurück. Anzeige

Klaus Mau spricht von einer Glanzleistung. „Unser System funktioniert, auch wenn das die Kritiker nach den Sommerspielen anzweifelten.“ Dem 54 Jahre alten Unternehmer aus Leipzig ist wichtig, was nach Olympia kommt: „Wir müssen es schaffen, dass diese Erfolge nachwirken: in den Vereinen, für den Nachwuchs, in der Öffentlichkeit.“ Wenn die Kameras und Scheinwerfer ausgehen, dürfe die Euphorie nicht nur bis zum Händedruck durch den Ministerpräsidenten reichen. „Es wäre fatal, wenn sich nun alle Sachsen auf die Couch fallen lassen und die Kinder nicht zur dritten Sportstunde dürfen.“ Kinder bräuchten Wettbewerbe und ein Wettkampfsystem, der Leistungsgedanke an der Basis sei wichtig – statt nur zu feiern, dass alle heil ins Ziel kommen.

Der ehemalige Rennrodler Klaus Mau erinnert nach den Spielen auch das „maximale Pech“ von Julia Taubitz, die auf dem Weg zu Edelmetall mit ihrem Schlitten im Eiskanal stürzte. „So etwas gehört im Sport dazu.“ Im ersten Moment hatte er gehofft, dass die Sächsin eine Chance im Teamwettbwerb erhält. „Das wäre eine starke Geste gewesen. Aber wenn vorher festgelegt ist, dass die Besten nominiert werden, kann der Verband nicht anders handeln. Man kann auch verstehen, dass Natalie Geisenberger die Chance beim Schopfe packen wollte, mit ihrem sechsten Gold in die Geschichtsbücher einzugehen.“



Die sächsischen Medaillengewinner im Überblick:

Bobsport: Francesco Friedrich hat auch in China seine Dominanz unter Beweis gestellt und seinen olympischen Doppelsieg von 2018 in Pyeongchang wiederholt. Im Vierer wurde der Pirnaer von zwei weiteren Sachsen angeschoben. Der aus Zschopau stammende Candy Bauer (35), der noch vor zehn Jahren gemeinsam mit David Storl in der Chemnitzer Gruppe zu den hoffnungsvollsten deutschen Kugelstoßern gehörte, war mit Pilot „Franz“ bereits vor vier Jahren Viererbob-Olympiasieger. Neu im Team im Vergleich zu 2018 war diesmal der gebürtige Leipziger Alexander Schüller (24). Der frühere LAZ-Diskuswerfer wird wegen seines inzwischen vollzogenen Wechsels zum SV Halle in den ganz offiziellen Statistiken für Sachsen-Anhalt gewertet.

Biathlon: Was den deutschen Skijägern schon häufig gelungen ist, hat nun Denise Herrmann in Peking perfektioniert. Die aus Schlema stammende Athletin war nach verhaltenem Saisonstart beim Höhepunkt fit und machte ihre früheren Schwächen am Schießstand vergessen. Der Lohn: Überraschungsgold im Einzel und Bronze mit der Staffel. Ihre erste Olympiamedaille hatte die Sportsoldatin vor acht Jahren in Sotschi noch mit dem Langlauf-Quartett. Mittlerweile hat Sachsen die Erfolge der 33-Jährigen auch dem Knowhow am Stützpunkt in den Chiemgauer Alpen zu verdanken. Denn Denise lebt seit Jahren in Ruhpolding, startet aber weiter für Oberwiesenthal.

Skilanglauf: Eine bayerisch-sächsische „Co-Produktion“ steckt auch hinter dem sensationellen doppelten Edelmetall von Katharina Hennig im Langlauf. Denn die aus Annaberg-Buchholz stammende Teamsprint-Olympiasiegerin und silberne Staffelläuferin zog 2018 ins Oberallgäu nach Sonthofen zu ihrem Freund Christian Dotzler, von dessen Vater Stefan sie in Oberstdorf in die Weltspitze geführt wurde. LSB-Vize Mau bescheinigte dem Gold-Duo Katharina Hennig/Victoria Carl eine „sensationelle Leistung – taktisch wie kämpferisch“. Die 25 Jahre alte Sächsin, die ihrem Oberwiesenthaler Verein die Treue hält, konnte ihr Glück in China kaum fassen: „Ich bin positiv emotional überfordert. Das war ein krasser Tag und ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben.“

Nordische Kombination: Eric Frenzel sprach vom „härtesten Rennen meiner Karriere“. Nach elftägiger Corona-Quarantäne in der chinesischen Einöde erhielt der 33-Jährige das Vertrauen für die Staffel und bedankte sich vor allem bei seinen Kollegen, die Silber aus dem Feuer rissen. Der aus Annaberg-Buchholz stammende Sachse hatte selbst für andere schon viele Medaillen maßgeblich miterrungen und stieß diesmal im Langlauf an seine Grenzen. „Das war ein Auf und Ab der Gefühle – wie die ganze Zeit hier in China. Ich hatte große Mühe, mein Rennen zu Ende zu bringen.“ Im Ziel brach er für mehrere Minuten zusammen. Der Lohn für die Qualen war die siebte Olympiamedaille des Familienvaters bei seinen vierten Spielen seit 2010. Mit seiner Frau und den drei Kindern lebt er in einem Häuschen in der Oberpfalz, fährt aber jede Woche zum Training nach Oberwiesenthal.