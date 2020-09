Nach über sieben Monaten Pause: SpVg Laatzen spielt um Pokal des Norddeutschen Schwimmverbandes

Das letzte Pflichtspiel ist mehr als sieben Monate her. Am Wochenende wird es für die Wasserballer der Sportlichen Vereinigung Laatzen wieder ernst. Das Team von Trainer Carsten Stegen tritt in Warnemünde in der Endrunde mit einem klaren Ziel um den Pokal des Norddeutschen Schwimmverbandes an: „Ich will wieder den Titel holen“, sagt der Coach.