Sieben Siege in Folge: DSC-Volleyballerinnen wollen noch Einen draufsetzen

Dresden. Für die DSC -Volleyballerinnen geht es nach dem überraschenden 3:0-Sieg gegen Schwerin nahtlos weiter. Bereits an diesem Sonnabend empfangen die Elbestädterinnen mit NawaRo Straubing (17.30 Uhr) den nächsten Gegner zum Bundesliga-Heimspiel.

„Natürlich dürfen die Mädels den Erfolg auch ein wenig genießen, schließlich haben sie die ganzen Wochen auch hart dafür gearbeitet“, gönnt Trainer Alexander Waibl seinen Schützlingen von Herzen den kurzen Moment, sich zu freuen. Sorgen, dass seine Mannschaft nach sieben Siegen in Folge abheben könnte, plagen den erfahrenen Coach aber keinesfalls.

Volleyballerinnen des Dresdner SC reisen zum CEV-Cup in die Türkei

Diese Einschätzung unterstreicht Nationalspielerin Camilla Weitzel, die gegen Schwerin eine überragende Vorstellung bot und mit 14 Punkten sogar zur besten Scorerin avancierte: „Wir sind ein Team von Persönlichkeiten, die dazu nicht neigen, sondern wir sind sehr bodenständig.“ Vielmehr habe die junge Truppe diese Bestätigung gebraucht. „Das hat schon mit dem Sieg gegen Potsdam angefangen. Jetzt haben wir erneut gesehen, dass wir die Fähigkeiten haben, gegen die Top-Teams zu bestehen und sie zu schlagen“, fügt die 20-jährige Mittelblockerin an.

Straubing nicht unterschätzen

Schlagen wollen die Dresdnerinnen nun auch den nächsten Gegner aus Straubing. Von der Papierform her sicher eine klare Angelegenheit. „Doch Straubing ist eine Mannschaft, die in dieser Saison schon bewiesen hat, dass sie den einen oder anderen Konkurrenten ärgern kann“, weiß Waibl. Zum Beispiel bezwangen die Niederbayern schon den SC Potsdam und sie verkauften sich bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Schwerin in der Hinrunde ebenfalls sehr gut.