Sieben Spiele ohne Sieg: Freiburg-Trainer Christian Streich kritisiert eigenes Team

Die Stimmung beim SC Freiburg wird ungemütlicher. Vor der Auswärtsaufgabe beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) richtete Trainer Christian Streich „klare Worte“ an seine seit sieben Spielen sieglose Mannschaft. Und er übte Kritik. Zuletzt seien „einige Spieler nicht mit allem, was sie haben, in die Zweikämpfe gegangen“, monierte Streich am Donnerstag. „Wenn wir nicht körperlich dagegen halten, können wir Augsburg nicht weh tun und sie nicht besiegen“, warnte der 55-Jährige. Der Sport-Club ist gefährlich nahe an die Abstiegsplätze der Bundesliga herangerutscht. Zunächst hatte der SC-Coach die fehlende Torgefahr bemängelt - doch die anfällige Defensive ist momentan das größere Problem.

